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13:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл аутсайдеру КХЛ в первом гостевом матче 2023 года

Сегодня, 5 января, ХК «Барыс» провел первый гостевой матч в 2023 году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Амур
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Источник: ХК "Барыс"

Подопечные Андрея Скабелки в Хабаровске встречались с местным «Амуром», который является аутсайдером КХЛ и Восточной конференции.

Основное время завершилось ничьей 3:3.

На 15-й минуте Ян Дрозг вывел хозяев вперед, воспользовавшись удалением в составе гостей. Но уже в концовке первого тайма в меньшинстве остались хоккеисты «Амура». Вторую 20-минутку «Барыс» начинал в численном преимуществе, и Аркадий Шестаков сравнял, едва команды вернулись на лед.

На 25-й минуте хозяева снова повели, на этот раз благодаря голу Владислава Барулина. Но за 2,5 минуты до второго перерыва «Барыс» вновь сравнял, на этот раз шайбу забросил Дмитрий Шевченко.

В концовке третьего периода уже столичный клуб повел в счете — отличился Линден Вей. Но затем за опасный удар в голову был удален Егор Петухов, и Никита Гребенкин из «Амура» успел вернуть ничью на табло.

Со счетом 3:3 завершилось основное время матча. Овертайм победителя не выявил. А в серии послематчевых буллитов точнее оказались хоккеисты «Амура».

Завтра, 6 января, «Барыс» и «Амур» проведут в Хабаровске еще один матч.

Амур
4:3Б
1:0, 1:2, 1:1, 0:0
Барыс
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