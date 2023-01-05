«Барыс» проиграл аутсайдеру КХЛ в первом гостевом матче 2023 года

Источник: ХК "Барыс"

Подопечные Андрея Скабелки в Хабаровске встречались с местным «Амуром», который является аутсайдером КХЛ и Восточной конференции.

Основное время завершилось ничьей 3:3.

На 15-й минуте Ян Дрозг вывел хозяев вперед, воспользовавшись удалением в составе гостей. Но уже в концовке первого тайма в меньшинстве остались хоккеисты «Амура». Вторую 20-минутку «Барыс» начинал в численном преимуществе, и Аркадий Шестаков сравнял, едва команды вернулись на лед.

На 25-й минуте хозяева снова повели, на этот раз благодаря голу Владислава Барулина. Но за 2,5 минуты до второго перерыва «Барыс» вновь сравнял, на этот раз шайбу забросил Дмитрий Шевченко.

В концовке третьего периода уже столичный клуб повел в счете — отличился Линден Вей. Но затем за опасный удар в голову был удален Егор Петухов, и Никита Гребенкин из «Амура» успел вернуть ничью на табло.