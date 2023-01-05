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13:52 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» назвал причину поражения от аутсайдера КХЛ

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал игру с «Амуром» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Амур
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Источник: ХК "Барыс"

Основное время встречи в Хабаровске завершилось со счетом 3:3. В овертайме команды также не выявили сильнейшего, а вот серию буллитов лучше исполнили хозяева льда.

«Ребята молодцы, что я могу сказать. Такой достаточно тяжелый матч, долго входили в игру. В первом периоде были моменты, где мы проспали пару достаточно серьезных контратак, скорее даже, оставляли игрока за спиной. Хорошо сегодня Гудачек где-то подчищал. Примерно с середины второго периода мы начали забирать шайбу, третий период мне понравился: переигрывали соперника и забили гол. Но глупейшее удаление в зоне атаки за три минуты до конца матча не позволило нам в основное время взять два очка. Готовимся к следующей игре», — приводит слова Скабелки сайт КХЛ.

После этой игры казахстанский клуб с 45 очками находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции, в которой хабаровчане располагаются на последней, 11-й строчке, набрав 42 очка.

Отметим, что завтра в Хабаровске состоится еще один матч этих команд. Начало — в 13:00 по времени Астаны.

Амур
4:3Б
1:0, 1:2, 1:1, 0:0
Барыс
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