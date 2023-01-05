Тренер «Барыса» назвал причину поражения от аутсайдера КХЛ

«Ребята молодцы, что я могу сказать. Такой достаточно тяжелый матч, долго входили в игру. В первом периоде были моменты, где мы проспали пару достаточно серьезных контратак, скорее даже, оставляли игрока за спиной. Хорошо сегодня Гудачек где-то подчищал. Примерно с середины второго периода мы начали забирать шайбу, третий период мне понравился: переигрывали соперника и забили гол. Но глупейшее удаление в зоне атаки за три минуты до конца матча не позволило нам в основное время взять два очка. Готовимся к следующей игре», — приводит слова Скабелки сайт КХЛ.