Тренер «Барыса» назвал причину поражения от аутсайдера КХЛ
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал игру с «Амуром» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал игру с «Амуром» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Основное время встречи в Хабаровске завершилось со счетом 3:3. В овертайме команды также не выявили сильнейшего, а вот серию буллитов лучше исполнили хозяева льда.
«Ребята молодцы, что я могу сказать. Такой достаточно тяжелый матч, долго входили в игру. В первом периоде были моменты, где мы проспали пару достаточно серьезных контратак, скорее даже, оставляли игрока за спиной. Хорошо сегодня Гудачек где-то подчищал. Примерно с середины второго периода мы начали забирать шайбу, третий период мне понравился: переигрывали соперника и забили гол. Но глупейшее удаление в зоне атаки за три минуты до конца матча не позволило нам в основное время взять два очка. Готовимся к следующей игре», — приводит слова Скабелки сайт КХЛ.
После этой игры казахстанский клуб с 45 очками находится на восьмом месте в таблице Восточной конференции, в которой хабаровчане располагаются на последней, 11-й строчке, набрав 42 очка.
Отметим, что завтра в Хабаровске состоится еще один матч этих команд. Начало — в 13:00 по времени Астаны.