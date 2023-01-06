«Амур» победил «Барыс» в домашнем матче КХЛ
Хабаровский «Амур» победил казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Хабаровский «Амур» победил казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев. Единственную шайбу на 18-й минуте забросил Сергей Дубакин.
«Амур» одержал третью победу в четырех матчах сезона с «Барысом».
«Барыс» (46 очков, 48 матчей) занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» (46 очков, 47 игр) идет следом в таблице Востока.