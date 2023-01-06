Московское «Динамо» одержало победу по буллитам над «Куньлунем»

Шайбы в составе «Динамо» забрасывали Владислав Кодола и Якоб Лилья. В составе китайского клуба отличился словацкий форвард Томаш Юрчо за четыре с половиной минуты до конца третьего периода. За 15 секунд до конца третьего периода при игре с пустыми воротами счёт сравнял Джейк Челиос. Победный бросок в послематчевых буллитах на счету Дмитрия Рашевского.