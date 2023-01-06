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16:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Московское «Динамо» одержало победу по буллитам над «Куньлунем»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар».

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Источник: РИА "Новости"

Победу в упорном матче по буллитам одержали москвичи со счётом 3:2.

Шайбы в составе «Динамо» забрасывали Владислав Кодола и Якоб Лилья. В составе китайского клуба отличился словацкий форвард Томаш Юрчо за четыре с половиной минуты до конца третьего периода. За 15 секунд до конца третьего периода при игре с пустыми воротами счёт сравнял Джейк Челиос. Победный бросок в послематчевых буллитах на счету Дмитрия Рашевского.

«Динамо» в следующем матче 8 января примет на своём льду нижегородское «Торпедо». «Куньлунь» проведёт матч 8 января на выезде с «Северсталью».

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Динамо М
3:2Б
0:0, 1:0, 1:2, 0:0
Куньлунь
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