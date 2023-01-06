Московское «Динамо» одержало победу по буллитам над «Куньлунем»

Хоккей, КХЛ, Неделя 186.01.2023, 13:00 (МСК UTC+3)ВТБ Арена, 7750 зрителей
|Алексей Кудашов
|Грег Айрленд
|Константин Волков(Константин Волков)
|Мэтт Джурасик(Мэтт Джурасик)
|07:48
|Колин Кэмпбелл
|07:58
|Дмитрий Рашевский
|10:41
|Иван Муранов
|19:42
|Томаш Юрчо
|21:22
|Владислав Кодола(Андрей Миронов)
|25:50
|Андрей Никонов
|35:47
|Максим Джиошвили
|38:34
|Джейк Челиос
|38:44
|Илья Каблуков
|39:39
|Брэндон Йип
|52:18
|Якоб Лилья(Сергей Бойков, Егор Мартынов)
|55:34
|Томаш Юрчо(Райан Спроул, Паркер Фу)
|59:45
|Джейк Челиос(Брэндон Йип, Лукас Локхарт)
Серия послематчевых буллитов
|победный бросок: Джордан Уил(Динамо М)
|10
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Евгений Кочетов(Россия, Санкт-Петербург)