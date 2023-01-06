«Салават» обыграл СКА со счетом 5:1, нанеся соперникам самое крупное поражение в сезоне

На 14-й минуте Иван Дроздов, реализовав большинство, вывел уфимцев вперёд. На 24-й минуте Сергей Шмелёв с передачи Александра Кадейкина удвоил преимущество «Салавата». На 28-й минуте Михаил Науменков забросил третью шайбу в ворота СКА. На 55-й минуте Андрей Педан с передачи Василия Глотова отыграл один гол. На 57-й минуте Данил Алалыкин после паса Александра Хмелевски забросил в пустые ворота.