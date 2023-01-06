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17:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Салават» обыграл СКА со счетом 5:1, нанеся соперникам самое крупное поражение в сезоне

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал петербургский СКА.

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Источник: ХК "Салават Юлаев"

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).

На 14-й минуте Иван Дроздов, реализовав большинство, вывел уфимцев вперёд. На 24-й минуте Сергей Шмелёв с передачи Александра Кадейкина удвоил преимущество «Салавата». На 28-й минуте Михаил Науменков забросил третью шайбу в ворота СКА. На 55-й минуте Андрей Педан с передачи Василия Глотова отыграл один гол. На 57-й минуте Данил Алалыкин после паса Александра Хмелевски забросил в пустые ворота.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават» в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Сочи» примет СКА. Оба матча состоятся 8 января.

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Салават Юлаев
5:1
1:0, 2:0, 2:1
СКА
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