Дубль Сергеева не спас «Локомотив» от поражения в матче КХЛ с «Металлургом»

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2). У хозяев шайбы забросили Алексей Маклюков (7-я минута), Андрей Чибисов (48) и Филипп Майе (51). У гостей дублем отметился Андрей Сергеев (54, 57).

«Металлург» одержал восьмую домашнюю победу подряд над «Локомотивом». В последний раз магнитогорцы проигрывали «Локомотиву» дома в октябре 2013 года. С 62 очками в 47 матчах «Металлург» идет на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Локомотив» потерпел третье подряд поражение в регулярном чемпионате и идет на втором месте на Западе (65 очков, 48 матчей).