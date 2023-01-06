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17:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Сергеева не спас «Локомотив» от поражения в матче КХЛ с «Металлургом»

Магнитогорский «Металлург» обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Металлург
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
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Источник: КХЛ

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2). У хозяев шайбы забросили Алексей Маклюков (7-я минута), Андрей Чибисов (48) и Филипп Майе (51). У гостей дублем отметился Андрей Сергеев (54, 57).

Майе набирает очки в девятой игре подряд (3 шайбы + 13 голевых передач). Нападающий магнитогорцев Максим Карпов, отметившийся результативным пасом, набрал 300-е очко в КХЛ.

«Металлург» одержал восьмую домашнюю победу подряд над «Локомотивом». В последний раз магнитогорцы проигрывали «Локомотиву» дома в октябре 2013 года. С 62 очками в 47 матчах «Металлург» идет на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Локомотив» потерпел третье подряд поражение в регулярном чемпионате и идет на втором месте на Западе (65 очков, 48 матчей).

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Металлург
3:2
1:0, 0:0, 2:2
Локомотив
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