«Автомобилист», лидирующий на Востоке, потерпел 8-е поражение подряд, уступив «Трактору»

Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0).

На 6-й минуте Кёртис Валк с передачи Сергея Широкова вывел екатеринбургскую команду вперёд. На 16-й минуте Никита Сошников, реализовав численное большинство, сравнял счёт.

На 24-й минуте Антон Бурдасов с передачи Алексея Бывальцева вывел «Трактор» вперёд. Через 84 секунды Михаил Горюнов-Рольгизер укрепил преимущество хозяев. Очки за результативные передачи получили Теэму Пулккинен и Артём Блажиевский.

На 58-й минуте Ник Эберт сократил отставание до минимума. За 12 секунд до завершения третьего периода Брукс Мэйсек сравнял счёт. Победу «Трактору» в серии буллитов принёс Максим Шабанов.