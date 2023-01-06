«Ак Барс» обыграл «Витязь» и одержал третью победу подряд в КХЛ

ТАСС, 6 января. Казанский «Ак Барс» со счетом 2:0 обыграл подмосковный «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу на «Татнефть-Арене» в присутствии 7 027 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Кирилл Панюков (35-я минута) и Станислав Галиев (40).

27 декабря главным тренером «Ак Барса» был назначен Зинэтула Билялетдинов. Под его руководством команда провела четыре матча, одержав в них три победы и потерпев одно поражение. Казанцы уступили дома магнитогорскому «Металлургу» (2:4), одолев затем на своей площадке нижнекамский «Нефтехимик» (3:1) и череповецкую «Северсталь» (2:1 ОТ).