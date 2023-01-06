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52
14:30
Металлург
Локомотив
32
14:30
Салават Юлаев
СКА
51
14:30
Трактор
Автомобилист
Б
43
13:00
Динамо М
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19:30 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» обыграл «Витязь» и одержал третью победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Ак Барс
ВитязьКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Ак Барс"

ТАСС, 6 января. Казанский «Ак Барс» со счетом 2:0 обыграл подмосковный «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в пятницу на «Татнефть-Арене» в присутствии 7 027 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Кирилл Панюков (35-я минута) и Станислав Галиев (40).

27 декабря главным тренером «Ак Барса» был назначен Зинэтула Билялетдинов. Под его руководством команда провела четыре матча, одержав в них три победы и потерпев одно поражение. Казанцы уступили дома магнитогорскому «Металлургу» (2:4), одолев затем на своей площадке нижнекамский «Нефтехимик» (3:1) и череповецкую «Северсталь» (2:1 ОТ).

«Ак Барс» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 55 очков в 47 матчах. «Витязь» с 50 очками после 47 встреч располагается на 6-й позиции Западной конференции. В следующем матче «Ак Барс» встретится на выезде с новосибирской «Сибирью» 9 января. «Витязь» днем ранее сыграет в гостях с «Нефтехимиком».

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0:0, 2:0, 0:0
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