«Спартак» потерпел восьмое поражение в девяти последних матчах в КХЛ

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 5:2 (2:0, 3:2, 0:0). У хозяев дубль оформил Андрей Белевич (19-я и 38-я минуты), также отличились Михаил Орлов (16), Сергей Гончарук (23) и Владислав Фирстов (27). У «красно-белых» шайбы забросили Данила Квартальнов (24) и Герман Рубцов (37).

На 53-й минуте матча капитан «Спартака» Александр Хохлачев был удален до конца матча за удар коленом нижегородца Александра Дарьина.

«Спартак», 30 декабря в игре с минским «Динамо» прервавший серию из 6 поражений, в новом году проиграл оба своих матча, потерпев таким образом 8 поражений в последних 9 встречах.