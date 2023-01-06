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Спартак
52
14:30
Металлург
Локомотив
32
14:30
Салават Юлаев
СКА
51
14:30
Трактор
Автомобилист
Б
43
13:00
Динамо М
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Б
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Амур
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Хоккей. КХЛ. Все результаты
20:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» потерпел восьмое поражение в девяти последних матчах в КХЛ

Нижегородское «Торпедо» обыграло московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Торпедо
Спартак
Нефтехимик
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Источник: ХК "Торпедо" Нижний Новгород

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 5:2 (2:0, 3:2, 0:0). У хозяев дубль оформил Андрей Белевич (19-я и 38-я минуты), также отличились Михаил Орлов (16), Сергей Гончарук (23) и Владислав Фирстов (27). У «красно-белых» шайбы забросили Данила Квартальнов (24) и Герман Рубцов (37).

На 53-й минуте матча капитан «Спартака» Александр Хохлачев был удален до конца матча за удар коленом нижегородца Александра Дарьина.

«Спартак», 30 декабря в игре с минским «Динамо» прервавший серию из 6 поражений, в новом году проиграл оба своих матча, потерпев таким образом 8 поражений в последних 9 встречах.

В другом матче дня нижнекамский «Нефтехимик» на своем льду вырвал победу у череповецкой «Северстали» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) благодаря голу Павла Порядина на 59-й минуте. Также у «волков» отличились Михаил Назаров (3), Вячеслав Лещенко (22) и Ансель Галимов (27). У «Северстали» шайбы забросили Даниил Вовченко (2), Дмитрий Моисеев (38) и Игорь Гераськин (48).

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Торпедо
5:2
2:0, 3:2, 0:0
Спартак
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