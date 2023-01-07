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18:30 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Сибири» в матче чемпионата КХЛ

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» поражением завершили очередную выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Заключительный матч первого в новом году гостевого турне динамовцы проводили в Новосибирске против местной «Сибири». Хозяева открыли счет через 7 минут после стартового вбрасывания — ответ у минчан нашелся только в начале второй трети, когда отличился Дмитрий Соколов. В дебюте финального периода сибиряки снова вышли вперед, но и на сей раз «зубры» вышли из положения отстающих: вторую шайбу нашей команды провел Роман Горбунов, причем гости на тот момент играли в меньшинстве. Встреча перешла в овертайм, где хоккеисты «Сибири» все-таки вырвали победу со счетом 3:2.

Таким образом, в этой выездной серии подопечные Крэйга Вудкрофта набрали 5 баллов из 6 возможных. На данный момент «Динамо» с 48 очками располагается на 8-м месте Западной конференции КХЛ, у идущей следом «Северстали» на балл меньше. Далее «зубров» ожидает четырехматчевая домашняя серия, по ходу которой минчане сыграют против «Куньлуня» (11 января), «Амура» (13 января), «Автомобилиста» (15 января) и «Северстали» (17 января).

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3:2ОТ
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Динамо Мн
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