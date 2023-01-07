Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Сибири» в матче чемпионата КХЛ

Заключительный матч первого в новом году гостевого турне динамовцы проводили в Новосибирске против местной «Сибири». Хозяева открыли счет через 7 минут после стартового вбрасывания — ответ у минчан нашелся только в начале второй трети, когда отличился Дмитрий Соколов. В дебюте финального периода сибиряки снова вышли вперед, но и на сей раз «зубры» вышли из положения отстающих: вторую шайбу нашей команды провел Роман Горбунов, причем гости на тот момент играли в меньшинстве. Встреча перешла в овертайм, где хоккеисты «Сибири» все-таки вырвали победу со счетом 3:2.