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13:39 (мск), источник: ТАСС

Алекс Грант стал первым защитником в истории КХЛ, забросившим четыре шайбы в одном матче

Астанинский «Барыс», за который выступает игрок, победил «Адмирал».

Адмирал
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Источник: ХК "Барыс"

ТАСС, 8 января. Астанинский «Барыс» в воскресенье на выезде обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей четыре шайбы забросил канадский защитник Алекс Грант (15, 29, 29 и 39-я минуты) и Егор Петухов (45). У проигравших отличился Валерий Орехов (6).

Грант стал первым защитником в истории КХЛ, забросившим четыре шайбы в одном матче, и вторым защитником «Барыса», забросившим три и более шайб за одну игру. Ранее хет-трик удавалось сделать Кевину Даллмэну 8 октября 2008 года в матче с московским ЦСКА. Кроме того, Грант стал третьим игроком в истории КХЛ, которому потребовалось только два первых периода, чтобы забросить четыре шайбы в одном матче. Ранее этого добились Максим Якуценя и Найджел Доус.

Гранту 33 года, ранее в КХЛ он выступал за хельсинкский «Йокерит» и петербургский СКА, а также играл в клубах Американской хоккейной лиги. Всего в его активе 16 (7 шайб + 9 передач) очков в 31 матче текущего сезона.

«Барыс» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очков в 49 матчах. «Адмирал» идет шестым на Востоке, имея в активе 55 очков после 48 встреч. «Барыс» и «Адмирал» проведут еще одну очную встречу 9 января, начало в 12:30 мск.

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