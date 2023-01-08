«Автомобилист» потерпел девятое поражение подряд, третий раз за сезон уступив «Авангарду»

На первой минуте второго периода счёт открыл нападающий «Авангарда» Корбан Найт с великолепной передачи Ивана Мирошниченко, заменившего в первом звене Рида Буше. Чуть более минуты потребовалось гостям, чтобы сравнять счёт усилиями Даниила Тарасова. На 36-й минуте Арсений Грицюк вывел хозяев вперёд. Ворота «Авангарда» защищал Андрей Мишуров, отразивший 22 броска по воротам.