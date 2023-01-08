«Салават Юлаев» одержал третью победу кряду, впервые в сезоне обыграв «Металлург»

Счёт в матче на 35-й минуте открыл Егор Сучков с передачи Артёма Пименова. Удвоил преимущество уфимцев Александр Хмелевски, в одиночку сотворив гол. Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев оформил шат-аут, отразив все 28 бросков по воротам.

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд и впервые за четыре матча текущего сезона КХЛ оказался сильнее в матче с магнитогорским клубом. В следующем матче уфимцы встретятся на выезде с московским «Динамо» 10 января. «Металлург» примет на своей площадке «Адмирал» 12 января.