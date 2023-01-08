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17:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Салават Юлаев» одержал третью победу кряду, впервые в сезоне обыграв «Металлург»

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым».

Металлург
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Источник: ХК "Салават Юлаев"

Победу в матче одержали гости со счётом 2:0.

Счёт в матче на 35-й минуте открыл Егор Сучков с передачи Артёма Пименова. Удвоил преимущество уфимцев Александр Хмелевски, в одиночку сотворив гол. Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев оформил шат-аут, отразив все 28 бросков по воротам.

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд и впервые за четыре матча текущего сезона КХЛ оказался сильнее в матче с магнитогорским клубом. В следующем матче уфимцы встретятся на выезде с московским «Динамо» 10 января. «Металлург» примет на своей площадке «Адмирал» 12 января.

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Металлург
0:2
0:0, 0:1, 0:1
Салават Юлаев
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