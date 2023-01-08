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17:15 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА одержал пятую победу подряд, обыграв на выезде «Трактор»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Трактором» и ЦСКА.

Трактор
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Источник: Reuters

Волевую победу в матче одержали армейцы со счётом 2:1.

Первую шайбу забросил нападающий «Трактора» Антон Бурдасов, реализовав численное преимущество в двух игроков. На последней минуте второго периода ЦСКА удалось сравнять счёт благодаря голу Андрея Светлакова с передачи Сергея Плотникова. Армейский клуб вышел вперёд в счёте в начале третьего периода, когда Плотников реализовал большинство.

ЦСКА одержал пятую победу подряд и 10 января встретится в Екатеринбурге с «Автомобилистом». «Трактор» 11 января встретится в Ярославле с местным «Локомотивом».

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Трактор
1:2
0:0, 1:1, 0:1
ЦСКА
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