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14:30
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19:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» дома проиграл «Спартаку», пропустив четыре шайбы в третьем периоде

В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Локомотив
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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» принимал на своём льду «Спартак». Победу со счётом 5:3 одержали гости.

На седьмой минуте матча счёт открыл Максим Цыплаков с передач Ильи Талалуева и Алексея Емелина.

На третьей минуте второго периода счёт сравнял Максим Шалунов с передач Максима Берёзкина и Андрея Сергеева. На 15-й минуте второго периода хозяев вывел вперёд Иван Чехович с передач Максима Берёзкина и Дениса Алексеева.

На восьмой минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Джоуи Кин с передачи Шейна Принса. В середине третьей двадцатиминутки шайбы Андрея Локтионова, Ильи Талалуева и Фёдора Свечкова сделали счёт 5:2 в пользу «Спартака». В конце третьего периода третью шайбу хозяев забросил Иван Чехович, сделав дубль.

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3:5
0:1, 2:0, 1:4
Спартак
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