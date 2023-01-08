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19:48 (мск), источник: ТАСС

«Сочи» повторил антирекорд Континентальной хоккейной лиги по количеству поражений подряд

Сочинский клуб уступил СКА, проиграв 19-й матч кряду.

Сочи
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Источник: ХК СКА

ТАСС, 8 января. «Сочи» со счетом 3:6 проиграл петербургскому СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в воскресенье в присутствии 5 235 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Глотов (22-я минута), Степан Фальковский (23), Михаил Пашнин (23), Марат Хайруллин (51), Никита Гусев (54) и Валентин Зыков (58). У проигравших отличились Сергей Попов (6), Тигран Ярулин (13) и Матвей Мичков (32).

«Сочи» потерпел 19-е поражение подряд и повторил антирекорд лиги. В сезоне-2013/14 такое количество матчей подряд проиграл московский «Спартак». В последний раз сочинцы побеждали 15 ноября в гостевой встрече против уфимского «Салават Юлаева» (4:3 ОТ).

СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 78 очками после 49 матчей. «Сочи» располагается на последнем, 11-м месте, набрав 18 очков по итогам 47 встреч. В следующем матче СКА сыграет на своей площадке против «Спартака» 10 января. «Сочи» в тот же день примет подмосковный «Витязь».

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Сочи
3:6
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СКА
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