«Сочи» повторил антирекорд Континентальной хоккейной лиги по количеству поражений подряд

ТАСС, 8 января. «Сочи» со счетом 3:6 проиграл петербургскому СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в воскресенье в присутствии 5 235 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Глотов (22-я минута), Степан Фальковский (23), Михаил Пашнин (23), Марат Хайруллин (51), Никита Гусев (54) и Валентин Зыков (58). У проигравших отличились Сергей Попов (6), Тигран Ярулин (13) и Матвей Мичков (32).

«Сочи» потерпел 19-е поражение подряд и повторил антирекорд лиги. В сезоне-2013/14 такое количество матчей подряд проиграл московский «Спартак». В последний раз сочинцы побеждали 15 ноября в гостевой встрече против уфимского «Салават Юлаева» (4:3 ОТ).