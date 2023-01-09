«Адмирал» прервал серию поражений, всухую обыграв «Барыс» дома

«Адмирал» принимал на своём льду «Барыс». Победу со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) одержали хозяева.

На 6-й минуте первого периода счёт в матче открыл Павел Шэн с передач Дмитрия Сидлярова и Даниила Гутика.

На 17-й минуте второго периода преимущество хозяев удвоил Либор Шулак с передач Александра Горшкова и Антона Берлёва. Спустя две с половиной минуты третью шайбу «Адмирала» забросил Дмитрий Сидляров с передач Даниила Гутика и Либора Шулака.

«Сухой» матч провёл голкипер «Адмирала» Павел Хомченко, отразив все 18 бросков.