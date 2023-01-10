«Сочи» потерпел 20-е поражение подряд, побив антирекорд КХЛ

Встреча в Сочи завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу гостей. В составе «Витязя» отличились Скотт Уилсон (2-я минута), Владимир Галузин (15) и Иван Ежов (39). У сочинцев отличились Юрий Александров (6) и Матвей Мичков (60).

Сочинцы потерпели 20-е поражение подряд, что стало худшим результатом в истории лиги. Команда побила результат московского «Спартака», уступившего 19 раз кряду в сезоне-2013/14. Сочинцы не могут победить с 15 ноября, тогда команда обыграла на выезде в овертайме уфимский «Салават Юлаев» (4:3).

«Сочи» с 18 очками в 48 матчах располагается на последней, 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. Подмосковный клуб с 54 очками в 49 встречах идет шестым.