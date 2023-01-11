Минское «Динамо» дома уступило «Куньлуню» в матче КХЛ

Сегодня на льду «Минск-Арены» динамовцы по всем статьям уступили гостям из пекинского клуба «Куньлунь» — 2:6 (0:1, 0:3, 2:2). Провальным для хозяев стал второй период, в котором они пропустили три шайбы подряд. В последней 20-минутке динамовцы бросились отыгрываться и Марк Барберио сразу отквитал один гол. Минчане продолжали атаковать, за 6 минут до финальной сирены заменили вратаря шестым полевым игроком, но вскоре получили шайбу в пустые ворота. Потом Владимир Алистров отыграл еще одну шайбу, а затем гости снова поразили пустые ворота. В составе победителей хет-трик сегодня оформил Клифф Пу. В последний раз в Минске «зубры» выигрывали 24 ноября прошлого года.