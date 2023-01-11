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21:58 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» дома уступило «Куньлуню» в матче КХЛ

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» неудачно провели первый домашний поединок после новогоднего перерыва, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Сегодня на льду «Минск-Арены» динамовцы по всем статьям уступили гостям из пекинского клуба «Куньлунь» — 2:6 (0:1, 0:3, 2:2). Провальным для хозяев стал второй период, в котором они пропустили три шайбы подряд. В последней 20-минутке динамовцы бросились отыгрываться и Марк Барберио сразу отквитал один гол. Минчане продолжали атаковать, за 6 минут до финальной сирены заменили вратаря шестым полевым игроком, но вскоре получили шайбу в пустые ворота. Потом Владимир Алистров отыграл еще одну шайбу, а затем гости снова поразили пустые ворота. В составе победителей хет-трик сегодня оформил Клифф Пу. В последний раз в Минске «зубры» выигрывали 24 ноября прошлого года.

У команды Крэйга Вудкрофта осталось 48 очков и 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. Три следующих встречи динамовцы также проведут на льду «Минск-Арены»: с хабаровским «Амуром» (13 января), екатеринбургским «Автомобилистом» (15 января) и череповецкой «Северсталью» (17 января).

Динамо Мн
2:6
0:1, 0:3, 2:2
Куньлунь
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