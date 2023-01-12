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20:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» совершил камбэк, но проиграл обладателю Кубка Гагарина

ХК «Барыс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

Сегодня, 12 января, подопечные Андрея Скабелки принимали московский ЦСКА, который является действующим обладателем Кубка Гагарина.

«Армейцы» открыли счет в середине первого периода, причем сделали это в меньшинстве. Отличился Матвей Гуськов.

Едва команды вышли на лед во втором периоде, всего через 29 секунд гости закрепили свой успех, сделав 2:2, шайбу забросил Константин Окулов, на этот раз в большинстве. Однако не прошло и двух минут, как Антон Сагадеев с передачи Никиты Михайлиса сократил разрыв. А на десятой минуте уже хоккеисты «Барыса» отличились в меньшинстве, сделав камбэк, — автором гола стал Дмитрий Шевченко, которому ассистировал Линден Вей. Правда, еще до перерыва хоккеисты ЦСКА вновь вышли вперед. На 37-й минуте забил Сергей Плотников.

А на 49-й и 53-й минутах гости добили соперника усилиями Антона Слепышева и Максима Мамина.

Как итог — поражение «Барыса» со счетом 2:5.

Далее казахстанский клуб ждут домашние игры с нижнекамским «Нефтехимиком» (14 января) и новосибирской «Сибирью» (16 января).

Барыс
2:5
0:1, 2:2, 0:2
ЦСКА
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