«Барыс» совершил камбэк, но проиграл обладателю Кубка Гагарина

Едва команды вышли на лед во втором периоде, всего через 29 секунд гости закрепили свой успех, сделав 2:2, шайбу забросил Константин Окулов, на этот раз в большинстве. Однако не прошло и двух минут, как Антон Сагадеев с передачи Никиты Михайлиса сократил разрыв. А на десятой минуте уже хоккеисты «Барыса» отличились в меньшинстве, сделав камбэк, — автором гола стал Дмитрий Шевченко, которому ассистировал Линден Вей. Правда, еще до перерыва хоккеисты ЦСКА вновь вышли вперед. На 37-й минуте забил Сергей Плотников.