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00:03 (мск), источник: Sport24

Канадский хоккеист рассказал, какие привычные продукты не может найти в Белоруссии

Нападающий минского «Динамо» Седрик Пакетт рассказал о жизни в Белоруссии.

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Канадский форвард выступает в КХЛ с августа прошлого года.

"Минск действительно оказался прекрасным городом, тут много ресторанов, большинство людей разговаривают на английском, это тоже помогает. Язык совершенно другой, учить сложно.

Моя девушка приехала через месяц после меня с нашей собакой. Здорово, что они вместе со мной. Мы наслаждаемся городом.

Некоторых привычных продуктов здесь нет — соус «Баффало» или твердые лепешки тако. Но ничего страшного, просто заменяем их другим. В остальном разницы особо не чувствую«, — заявил Пакетт “Чемпионату”.

29-летний хоккеист является обладателем Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампы-Бэй Лайтнинг».

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