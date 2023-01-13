Хоккеисты минского «Динамо» проиграли третий матч подряд в КХЛ

Во втором матче дебютной в 2023 году домашней серии минчане принимали хабаровский «Амур». Основное время встречи закончилось со счетом 1:1, обе шайбы были заброшены в третьем периоде. В составе «зубров» отличился Дмитрий Коробов, за гостей — Станислав Бочаров. Овертайм сильнейшего не выявил, и в итоге исход поединка решился в серии буллитов. Единственную попытку за минчан реализовал Ник Меркли, игроки «Амура» нанесли на один точный бросок больше. Финальный счет — 1:2 не в пользу «Динамо».