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22:19 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли третий матч подряд в КХЛ

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» потерпело третью неудачу кряду в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Во втором матче дебютной в 2023 году домашней серии минчане принимали хабаровский «Амур». Основное время встречи закончилось со счетом 1:1, обе шайбы были заброшены в третьем периоде. В составе «зубров» отличился Дмитрий Коробов, за гостей — Станислав Бочаров. Овертайм сильнейшего не выявил, и в итоге исход поединка решился в серии буллитов. Единственную попытку за минчан реализовал Ник Меркли, игроки «Амура» нанесли на один точный бросок больше. Финальный счет — 1:2 не в пользу «Динамо».

На данный момент подопечные Крэйга Вудкрофта с 49 очками располагаются в Западной конференции КХЛ 9-ми, отставая от идущей восьмой «Северстали» на 2 очка. Следующий матч «зубры» проведут 15 января против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Встреча на «Минск-Арене» стартует в 17.10.

Динамо Мн
1:2Б
0:0, 0:0, 1:1, 0:0
Амур
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