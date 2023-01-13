Текущие события
Хоккей. НХЛ
14.01
Питтсбург
Виннипег
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо М
20
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Трактор
24
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Амур
Б
12
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Витязь
40
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
62
Хоккей. НХЛ
14.01
Анахайм
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
14.01
Сан-Хосе
Эдмонтон
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:30
СКА
Динамо М
20
19:30
Спартак
Трактор
24
19:10
Динамо Мн
Амур
Б
12
19:00
Куньлунь
Витязь
40
19:00
Локомотив
Северсталь
62
12.01
Сочи
Торпедо
ОТ
23
12.01
Металлург
Адмирал
Б
12
12.01
Барыс
ЦСКА
25
Хоккей. КХЛ. Все результаты
22:43 (мск), источник: Sport24

Вудкрофт: У минского «Динамо» неудачная серия. Нам некуда отступать

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Амура» в серии буллитов матча регулярного чемпионата КХЛ (1:1, 1:2).

Динамо Мн
АмурКХЛ: таблица и календарь
Наверх

«Динамо» потерпело 3-е поражение кряду и занимает 9-е место в Западной конференции.

"Команда сыграла лучше, была более хорошая энергия, исполнение того, что требовали, неплохая самоотдача и внимание к деталям. К сожалению, не забили столько, сколько нужно. Создали много моментов, но не удалось их реализовать, в каких-то моментах ребята были зажаты. Попросили их расслабиться, сравняли счет, хороший бросок Коробова, но не смогли завершить игру в свою пользу. Вынесем из этой игры хорошее и будем готовиться дальше.

Клавдиев провел хорошую игру, это повзрослевший парень, который принимает правильные решения, хорошо проявил себя в форчеке. У Пинчука был насыщенный декабрь — нам много помогал, съездил на Матч Звезд, поиграл за сборную. Мы почувствовали, что у него есть усталость, дали ему набраться сил. Он провел неплохой матч, много хорошего сделал, но те шансы, что у него были, не удалось реализовать из-за плохого качества льда. То, что мы от него хотели, он сделал.

У нас неудачная серия, попросил ребят успокоиться и выполнять то, что требуется. Большая ответственность, нам некуда отступать, и нельзя обманывать игру. Все все понимают, знают, что надо делать правильные вещи, выполнять тренерскую установку и быть уверенными в себе.

Горбунов? Против него был грязный силовой прием, он попытался вернуться, но почувствовал, что не все в порядке, и ушел. Пока не знаю характер повреждения, этого силового приема было достаточно, чтобы вывести Рому из игры".

Динамо Мн
1:2Б
0:0, 0:0, 1:1, 0:0
Амур
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украинка Марина Мороз разделась на пляже в Майами, выставив напоказ красивую фигуру в бикини в цветах флага Украины
Пенелопа Крус похвасталась привлекательной фигурой в 48-летнем возрасте: «Желанная женщина. Горячая штучка»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь