Вудкрофт: У минского «Динамо» неудачная серия. Нам некуда отступать

«Динамо» потерпело 3-е поражение кряду и занимает 9-е место в Западной конференции.

"Команда сыграла лучше, была более хорошая энергия, исполнение того, что требовали, неплохая самоотдача и внимание к деталям. К сожалению, не забили столько, сколько нужно. Создали много моментов, но не удалось их реализовать, в каких-то моментах ребята были зажаты. Попросили их расслабиться, сравняли счет, хороший бросок Коробова, но не смогли завершить игру в свою пользу. Вынесем из этой игры хорошее и будем готовиться дальше.

Клавдиев провел хорошую игру, это повзрослевший парень, который принимает правильные решения, хорошо проявил себя в форчеке. У Пинчука был насыщенный декабрь — нам много помогал, съездил на Матч Звезд, поиграл за сборную. Мы почувствовали, что у него есть усталость, дали ему набраться сил. Он провел неплохой матч, много хорошего сделал, но те шансы, что у него были, не удалось реализовать из-за плохого качества льда. То, что мы от него хотели, он сделал.

У нас неудачная серия, попросил ребят успокоиться и выполнять то, что требуется. Большая ответственность, нам некуда отступать, и нельзя обманывать игру. Все все понимают, знают, что надо делать правильные вещи, выполнять тренерскую установку и быть уверенными в себе.