«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду «всухую» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду «всухую» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в субботу в Уфе, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Сергей Шмелев (41-я минута) и Александр Хмелевски (60), а голкипер уфимцев Илья Ежов провел свой третий в сезоне и 29-й в карьере «сухой» матч в КХЛ, отразив 25 бросков.
«Салават Юлаев» одержал четвертую победу в пяти последних матчах и сравнялся с магнитогорским «Металлургом», идущим на втором месте в таблице Восточной конференции (по 63 очка).
В другой встрече дня нижнекамский «Нефтехимик» переиграл на выезде астанинский «Барыс» со счетом 5:3 (0:1, 2:2, 3:0). У победителей шайбы забросили Егор Попов (29-я минута), Андрей Белозеров (39), Андрей Чивилев (42), Михаил Сидоров (54) и Павел Порядин (59). У хозяев отличились Линден Вей (5), Антон Сагадеев (31) и Энтони Луис (37).