«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» в матче чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Уфе, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Сергей Шмелев (41-я минута) и Александр Хмелевски (60), а голкипер уфимцев Илья Ежов провел свой третий в сезоне и 29-й в карьере «сухой» матч в КХЛ, отразив 25 бросков.

«Салават Юлаев» одержал четвертую победу в пяти последних матчах и сравнялся с магнитогорским «Металлургом», идущим на втором месте в таблице Восточной конференции (по 63 очка).