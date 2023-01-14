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19:39 (мск), источник: ТАСС

«Сочи» прервал антирекордную серию поражений в КХЛ, обыграв «Металлург»

Перед матчем с магнитогорской командой сочинцы потерпели 21 поражение подряд.

Сочи
МеталлургКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Сочи"

ТАСС, 14 января. «Сочи» со счетом 3:2 обыграл магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в субботу.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Егор Бабенко (18-я минута), Артем Николаев (34) и Сергей Попов (50). У проигравших отличились Ярослав Хабаров (31) и Алексей Маклюков (39).

«Сочи» прервал серию из 21 поражения в КХЛ, по этому показателю клуб установил антирекорд лиги. В сезоне-2013/14 московский «Спартак» проиграл 19 матчей подряд. В предыдущий раз сочинцы побеждали 15 ноября, в гостевой встрече в овертайме обыграв уфимский «Салават Юлаев» (4:3).

«Металлург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 50 матчах. «Сочи» располагается на последнем, 11-м месте в Западной конференции с 21 очком после 50 встреч. В следующем матче «Металлург» 16 января в гостях сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Сочи» 18 января на выезде встретится с подмосковным «Витязем».

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Сочи
3:2
1:0, 1:2, 1:0
Металлург
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