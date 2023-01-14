«Сочи» прервал антирекордную серию поражений в КХЛ, обыграв «Металлург»

ТАСС, 14 января. «Сочи» со счетом 3:2 обыграл магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в субботу.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Егор Бабенко (18-я минута), Артем Николаев (34) и Сергей Попов (50). У проигравших отличились Ярослав Хабаров (31) и Алексей Маклюков (39).

«Сочи» прервал серию из 21 поражения в КХЛ, по этому показателю клуб установил антирекорд лиги. В сезоне-2013/14 московский «Спартак» проиграл 19 матчей подряд. В предыдущий раз сочинцы побеждали 15 ноября, в гостевой встрече в овертайме обыграв уфимский «Салават Юлаев» (4:3).