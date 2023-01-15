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12:35 (мск), источник: Sputnik.kz

«Барыс» дома проиграл «Нефтехимику»

АСТАНА, 15 янв — Sputnik. «Барыс» дома проиграл неожиданно «Нефтехимику» со счетом 3:5.

Барыс
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Источник: РИА "Новости"

Астанчане на пятой минуте открыли счет благодаря шайбе Линдена Вея. Во втором периоде на 29-й минуте Егор Попов восстановил равновесие. Впрочем, через две минуты Антон Сагадеев вновь вывел столичный клуб вперед. На 37-й минуте Энтони Луис сделал преимущество «Барыса» более существенным — 3:1. Однако на 39-й минуте Андрей Белозеров сократил отрыв от астанчан.

В третьем периоде хоккеисты «Барыса» позволили сопернику трижды отметиться заброшенными шайбами. На 42-й минуте Андрей Чивилев сравнял счет — 3:3, а на 54-й Михаил Сидоров впервые в этой встрече вывел гостей вперед. Окончательный результат был установлен на 59-й минуте. после того, как Павел Порядин поразил пустые ворота астанчан — 3:5.

«Барыс» потерпел третье поражение подряд. В следующем матче астанчане примут «Сибирь». Игра пройдет 16 января.

Напомним, что перед этим матчем «Барыс» располагался на девятом месте в Восточной конференции, а «Нефтехимик» занимал последнюю, 11-ю строчку в таблице Востока.

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Барыс
3:5
1:0, 2:2, 0:3
Нефтехимик
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