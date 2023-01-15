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19:53 (мск), источник: ТАСС

СКА стал первым участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 15 января. Петербургский СКА со счетом 3:1 обыграл хабаровский «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в воскресенье в Ледовом дворце в присутствии 12 025 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Яшкин (19-я минута), Максим Грошев (24) и Святослав Гребенщиков (26). У проигравших отличился Ярослав Лихачев (16).

Яшкин забросил 30-ю шайбу в нынешнем сезоне. Чешский нападающий стал третьим игроком в истории КХЛ, кто смог провести три сезона с более 30 заброшенными шайбами. По этому показателю Яшкин уступает только казахстанскому нападающему Найджелу Доусу (4) и российскому форварду Сергею Мозякину (5). Чех выступает за СКА с начала нынешнего сезона, в КХЛ он ранее играл за московское «Динамо» (2019−2021).

СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 84 очками после 52 матчей. Петербургский клуб первым гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ. СКА стал недосягаем для череповецкой «Северстали», которая располагается на девятом месте с 51 очком по итогам 52 встреч.

СКА принимает участие во всех розыгрышах плей-офф КХЛ с момента основания лиги. Достижение могут повторить уфимский «Салават Юлаев», казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург», выступающие в Восточной конференции.

«Амур» занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции. На счету команды 48 очков в 50 матчах. В следующей встрече «Амур» сыграет на своей площадке против «Адмирала» из Владивостока 18 января. СКА днем ранее встретится на выезде с московским ЦСКА.

Результаты других матчей

Подмосковный «Витязь» в домашнем матче обыграл челябинский «Трактор» (4:3, по буллитам), московское «Динамо» на выезде победило ярославский «Локомотив» (2:0), ЦСКА на своей площадке переиграл «Северсталь» (4:2), екатеринбургский «Автомобилист» в гостях оказался сильнее минского «Динамо» (3:2, после овертайма).

Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко отметился заброшенной шайбой. Форвард набрал 203-е очко в составе череповецкой команды и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. По этому показателю он обошел Вадима Шипачева (202). Вовченко выступает за «Северсталь» с 2016 года.

СКА
3:1
1:1, 2:0, 0:0
Амур
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