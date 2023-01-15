«Было чувство, что всё будет хорошо». Вудкрофт — об игре «Динамо» с «Автомобилистом»

«Хорошо начали, хладнокровно играли, не давали сопернику много сделать. Если бы забили больше, то пошло бы лучше, но нам не удавалось конвертировать моменты в голы. “Автомобилист” оставался в игре из-за того, что мы не могли реализовать моменты, и тогда бы не было сегодняшнего триллера, который мы увидели. Пропущенная шайба в конце была очень обидной, но команда сохранила хладнокровие и дожала соперника. Было чувство, что всё будет хорошо, как мы планировали.
Хочу сказать больше спасибо команде, Шостак сыграл здорово, хорошая победа над сильным соперником. Если мы играем в нашу игру, правильный хоккей, боремся и делаем то, что от нас требуется, все получится. Хочется отметить молодых парней, которые сделали всё для победы, отлично проявили себя, сыграли с характером, дисциплинированно.
Первое очко Шумакова? Сергей ищет «химию», больше понимает партнёров. Недавно мы общались, ещё рассказываем нюансы нашей системы, есть моменты, которым мы хотим уделить внимание", — цитирует Вудкрофта сайт КХЛ.
В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» сыграет дома с «Северсталью».