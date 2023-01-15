«Было чувство, что всё будет хорошо». Вудкрофт — об игре «Динамо» с «Автомобилистом»

«Хорошо начали, хладнокровно играли, не давали сопернику много сделать. Если бы забили больше, то пошло бы лучше, но нам не удавалось конвертировать моменты в голы. “Автомобилист” оставался в игре из-за того, что мы не могли реализовать моменты, и тогда бы не было сегодняшнего триллера, который мы увидели. Пропущенная шайба в конце была очень обидной, но команда сохранила хладнокровие и дожала соперника. Было чувство, что всё будет хорошо, как мы планировали.