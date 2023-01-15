Минские динамовцы обыграли лидеров Восточной конференции КХЛ

В очередном матче домашней серии минчане принимали лучшую команду Востока — «Автомобилист» из Екатеринбурга. Уже на третьей минуте встречи хозяева получили право поиграть в большинстве, чем вскоре и воспользовались: счет в матче открыл Дмитрий Соколов. Гости сравняли цифры в концовке трети, но вскоре после начала второго периода динамовцы снова отличились, вперед нашу команду вывел Владимир Алистров — 2:1. После этого гола счет долго не менялся, и казалось, дело идет к победе минчан в основное время. Однако за минуту до финальной сирены игроки «Автомобилиста» перевели матч в овертайм. В дополнительной пятиминутке «зубры» все-таки взяли свое, автором решающей шайбы стал Ник Меркли — 3:2 в пользу «Динамо».