Текущие события
Хоккей. НХЛ
16.01
Каролина
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
16.01
Рейнджерс
Монреаль
Хоккей. НХЛ
16.01
Виннипег
Аризона
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Автомобилист
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Динамо М
02
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Трактор
Б
43
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Амур
31
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Северсталь
42
Хоккей. КХЛ
13:00
Спартак
Куньлунь
32
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:10
Динамо Мн
Автомобилист
ОТ
32
17:00
Локомотив
Динамо М
02
17:00
Витязь
Трактор
Б
43
17:00
СКА
Амур
31
17:00
ЦСКА
Северсталь
42
13:00
Спартак
Куньлунь
32
14.01
Ак Барс
Сибирь
ОТ
34
14.01
Сочи
Металлург
32
Хоккей. КХЛ. Все результаты
21:51 (мск), источник: БЕЛТА

Минские динамовцы обыграли лидеров Восточной конференции КХЛ

В очередном матче домашней серии минчане принимали лучшую команду Востока — «Автомобилист» из Екатеринбурга. Уже на третьей минуте встречи хозяева получили право поиграть в большинстве, чем вскоре и воспользовались: счет в матче открыл Дмитрий Соколов.

Автомобилист
Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
Наверх

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» прервало серию поражений в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В очередном матче домашней серии минчане принимали лучшую команду Востока — «Автомобилист» из Екатеринбурга. Уже на третьей минуте встречи хозяева получили право поиграть в большинстве, чем вскоре и воспользовались: счет в матче открыл Дмитрий Соколов. Гости сравняли цифры в концовке трети, но вскоре после начала второго периода динамовцы снова отличились, вперед нашу команду вывел Владимир Алистров — 2:1. После этого гола счет долго не менялся, и казалось, дело идет к победе минчан в основное время. Однако за минуту до финальной сирены игроки «Автомобилиста» перевели матч в овертайм. В дополнительной пятиминутке «зубры» все-таки взяли свое, автором решающей шайбы стал Ник Меркли — 3:2 в пользу «Динамо».

Таким образом, подопечные Крэйга Вудкрофта прервали серию из трех поражений, а также вернулись в зону плей-офф на Западе. С 51 очком минчане делят с «Северсталью» 8−9-е места в конференции: у «зубров» больше побед, но у череповчан есть матч в запасе. Следующим соперником «Динамо» станет как раз «Северсталь: встреча на “Минск-Арене” пройдет 17 января и начнется в 19.10.

Динамо Мн
3:2ОТ
1:1, 1:0, 0:1
Автомобилист
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь