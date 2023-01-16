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16 января, источник: Vesti.kz

Нападающий «Барыса» стал звездой проигранного матча в КХЛ

Нападающий «Барыса» Антон Сагадеев признан одной из трех звезд матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ХК "Барыс"

Форвард астанчан открыл счет в этой игре в первом периоде на шестой минуте. В итоге «Барыс» эту встречу проиграл — 1:2, потерпев четвертое поражение подряд.

«Антон Сагадеев — гол, 60 процентов выигранных вбрасываний», — отметила Сагадеева КХЛ.

Далее подопечных Андрея Скабелки ожидает выездная серия из трех встреч — с челябинским «Трактором» (19 января), екатеринбургским «Автомобилистом» (21 января) и магнитогорским «Металлургом» (23 января).

Барыс
1:2
1:1, 0:0, 0:1
Сибирь
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