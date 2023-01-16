Нападающий «Барыса» стал звездой проигранного матча в КХЛ
Нападающий «Барыса» Антон Сагадеев признан одной из трех звезд матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Барыс
СибирьКХЛ: таблица и календарь
Нападающий «Барыса» Антон Сагадеев признан одной из трех звезд матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Форвард астанчан открыл счет в этой игре в первом периоде на шестой минуте. В итоге «Барыс» эту встречу проиграл — 1:2, потерпев четвертое поражение подряд.
«Антон Сагадеев — гол, 60 процентов выигранных вбрасываний», — отметила Сагадеева КХЛ.
Далее подопечных Андрея Скабелки ожидает выездная серия из трех встреч — с челябинским «Трактором» (19 января), екатеринбургским «Автомобилистом» (21 января) и магнитогорским «Металлургом» (23 января).