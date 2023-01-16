«Нас наказывают». Скабелка объяснил четвертое поражение подряд в КХЛ

Источник: ХК "Барыс"

— Отпустили мы, конечно, момент победный. Не скажу, что плохо мы играли. Потратили много сил. Наверное, первый период был равный с какими-то моментами от «Сибири». Второй неплохо играли. В третьем достаточно много времени провели в зоне атаки. Нас наказывают за малейшую потерю концентрации. Достаточно таких два «легких» гола пропустили. Нам они с большим трудом даются. Будем переламывать. Сейчас у нас предстоит непростая серия, шесть матчей через день. Завтра отдохнем и будем готовиться.

— Трансферное окно закрыто, пауз не предвидится до конца регулярного чемпионата. Какие Вы видите инструменты, чтобы исправить ситуацию?

— Мы этой командой идем весь сезон. Мы же не меняли игроков, поэтому будем использовать только внутренние резервы. Ребята умеют играть, они это показывали. Умеют хорошо играть и выигрывать. Я еще раз говорю, это у нас с Дальнего Востока, ушел победный момент. Будем думать, переламывать. Никто с этим не соглашается: ни мы, ни ребята.

— С «Сибирью» в этом сезоне очень плотные игры, максимум в две шайбы разница. Это следствие того, что обе команды похожи по стилю?

— Может быть, да. У «Сибири» немного другая ситуация. Они набрали победный ход, идут достаточно высоко. Научились играть на победу. При этом может складываться, что они отдают инициативу, но они практически все матчи так играют. Мы играем с шайбой, хотим играть, много комбинируем и создаем, но у нас пока не получается все 60 минут играть с полной концентрацией.