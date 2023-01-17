«Дно пробито». Болельщики требуют у президента Казахстана отставки руководства «Барыса»

Фанаты клуба и сборной Казахстана решили обратиться к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, премьер-министру Алихану Смаилову, министру культуры и спорта Асхату Оралову, генеральному прокурору Берику Асылову, председателю агентства по противодействию коррупции Олжасу Бектенову, председателю агентства по финансовому мониторингу Жанату Элиманову и гендиректору КФ «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта» Асхату Сейсембеку.

Болельщики выразили недовольство результатами и трансферной политикой команды, высказались о зарплатах игроков, натурализации, двойном гражданстве, легионерах и коррупции в хоккее. Также фанаты затронули тему игры национальной сборной Казахстана на прошедшем Кубке Первого канала.

«Неутешительные результаты показывает и главная национальная сборная, руководимая всё тем же главным тренером, что и в “Барысе”, — Скабелкой Андреем Владимировичем. Так, на недавнем турнире в Москве — Кубке Первого канала — сначала сборная Казахстана вчистую проиграла белорусской сборной (1:4), в составе которой играло 16 хоккеистов в возрасте от 17 до 23 лет, а после — потерпела унизительное поражение и от российской молодёжи со счётом 2:6. Были ещё и совсем “бессовестные” 1:7 от той же Беларуси в новом формате 3×3.

Дно пробито. Лично нам стыдно, а вам?