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22:21 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Динамо» Коновалов забил гол в матче КХЛ с «Торпедо»

ТАСС, 17 января. Вратарь московского «Динамо» Илья Коновалов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижегородским «Торпедо». Встреча прошла во вторник в Нижнем Новгороде.

Торпедо
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Источник: РИА "Новости"

При счете 5:3 в пользу «Динамо» тренерский штаб «Торпедо» заменил вратаря на шестого полевого игрока. Коновалов отличился на 56-й минуте, точно бросив от своих ворот. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу столичной команды.

Голкипер «Динамо» поехал праздновать гол к скамейке запасных игроков своей команды. Согласно правилам он должен был замениться, в игру вступил Константин Волков. Во время следующей остановки игры Коновалов вернулся в ворота.

Коновалов стал пятым вратарем, забросившим шайбу в КХЛ. В 2009 году в ворота «Ак Барса» гол забил выступавший за магнитогорский «Металлург» Илья Проскуряков, в 2010 году в ворота хабаровского «Амура» забросил голкипер рижского «Динамо» Эдгарс Масальскис. В 2013 году отличился выступавший за «Барыс» Виталий Еремеев, в 2019 году шайбу забросил финский вратарь Йони Ортио, игравший за подмосковный «Витязь».

Прямым броском до Коновалова шайбу в ворота соперника в КХЛ отправлял только Проскуряков. Остальные вратари были последними, кто касался шайбы в эпизодах с голами своих команд, в результате чего голы были записаны на их счет.

Торпедо
4:6
1:2, 1:3, 2:1
Динамо М
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