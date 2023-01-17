Минское «Динамо» победило «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ

Сегодня подопечные Крэйга Вудкрофта обыграли на льду «Минск-Арены» своего конкурента в борьбе за выход в плей-офф череповецкую «Северсталь» с сухим счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). В конце второго периода отличился Дмитрий Соколов, а незадолго до финальной сирены Седрик Пакетт поразил пустые ворота гостей.

После этой виктории у динамовцев стало 53 очка, и они сохранили за собой 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. Череповецкая команда имеет в своем активе на два балла меньше.