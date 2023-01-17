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22:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА обыграл СКА в матче лидеров Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2). У ЦСКА отличились Никита Нестеров (19-я минута), Тахир Мингачев (27), Максим Соркин (39) и Сергей Плотников (50). У СКА шайбы забросили Никита Гусев (48) и Андрей Педан (51).

ЦСКА одержал третью в сезоне победу над СКА при двух поражениях. Нестеров забросил 33-ю шайбу в составе ЦСКА и вышел на первое место в списке снайперов-защитников армейцев за время выступлений в КХЛ, обойдя Якова Рылова (32 гола). Плотников набрал 450-е очко в КХЛ, а другой игрок москвичей Константин Окулов — 300-е.

СКА (84 очка, 53 матча) занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции и уже гарантировал себе выход в плей-офф. ЦСКА (73 очка, 51 игра) идет вторым на Западе.

ЦСКА
4:2
1:0, 2:0, 1:2
СКА
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