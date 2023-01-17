ЦСКА обыграл СКА в матче лидеров Западной конференции КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2). У ЦСКА отличились Никита Нестеров (19-я минута), Тахир Мингачев (27), Максим Соркин (39) и Сергей Плотников (50). У СКА шайбы забросили Никита Гусев (48) и Андрей Педан (51).

ЦСКА одержал третью в сезоне победу над СКА при двух поражениях. Нестеров забросил 33-ю шайбу в составе ЦСКА и вышел на первое место в списке снайперов-защитников армейцев за время выступлений в КХЛ, обойдя Якова Рылова (32 гола). Плотников набрал 450-е очко в КХЛ, а другой игрок москвичей Константин Окулов — 300-е.