«Адмирал» потерпел третье поражение подряд, уступив «Амуру» в дальневосточном дерби

Уже на пятой минуте матча счёт открыл Сергей Дубакин с передачи Никиты Гребёнкина. Через три минуты «Адмиралу» удалось сравнять счёт благодаря голу Сергея Чебыкина с передач Либора Шулака и Николая Елисеева. На первой минуте третьего периода «Амур» вышел вперёд благодаря голу Криса Ли в большинстве. Го в пустые ворота на счету Владислава Барулина. Ворота команд защищали Евгений Аликин и Никита Серебряков.