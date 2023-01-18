Канадец установил рекорд результативности «Сибири»

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Никита Ефремов (29-я минута), Владимир Бутузов (33), Алексей Соловьев (38) и Александр Шаров (60). В составе проигравшей команды отличился Глеб Семенов (27).

Голевую передачу на Соловьева отдал Тэйлор Бек, для которого это очко стало 47-м (12 голов и 35 передач) в текущем сезоне. Он побил рекорд «Сибири» по очкам за «регулярку», ранее по 46 очков набирали Дмитрий Кугрышев и Йори Лехтеря. Также канадец делит первую строчку в таблице бомбардиров чемпионата с Маратом Хайруллиным из петербургского СКА.