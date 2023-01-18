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19:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Канадец установил рекорд результативности «Сибири»

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» победила нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

СибирьКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Никита Ефремов (29-я минута), Владимир Бутузов (33), Алексей Соловьев (38) и Александр Шаров (60). В составе проигравшей команды отличился Глеб Семенов (27).

Голевую передачу на Соловьева отдал Тэйлор Бек, для которого это очко стало 47-м (12 голов и 35 передач) в текущем сезоне. Он побил рекорд «Сибири» по очкам за «регулярку», ранее по 46 очков набирали Дмитрий Кугрышев и Йори Лехтеря. Также канадец делит первую строчку в таблице бомбардиров чемпионата с Маратом Хайруллиным из петербургского СКА.

«Сибирь» набрала 68 очков в 53 матчах и сравнялась с лидирующим в таблице Восточной конференции екатеринбургским «Автомобилистом». «Нефтехимик» (49 очков, 52 игры) идет 10-м.

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Сибирь
4:1
0:0, 3:1, 1:0
Нефтехимик
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