«Авангард» отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Металлурга» в овертайме

В первом периоде команды голов не забили. На шестой минуте второго периода счёт открыл Григорий Дронов с передач Дениса Зернова и Егора Коробкина. Спустя минуту преимущество гостей удвоил Андрей Чибисов с передач Джоша Карри и Максима Карпова. На последней минуте второго периода первую шайбу хозяев забросил Владимир Ткачёв с передач Дамира Шарипзянова и Зията Пайгина.

На седьмой минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Арсений Грицюк с передач Сергея Толчинского и Алекса Бродхёрста. Через минуту и семь секунд вновь вывел гостей вперёд Анатолий Никонцев с передач Коди Кёррана и Артёма Минулина. За минуту до конца третьего периода счёт 3:3 сделал Рид Буше с передач Семёна Чистякова и Владимира Ткачёва.