«Авангард» отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Металлурга» в овертайме

Хоккей, КХЛ, Неделя 2018.01.2023, 16:30 (МСК UTC+3)G-Drive Арена, 11899 зрителей
|Михаил Кравец
|Илья Воробьев
|Василий Демченко(Василий Демченко)
|Эдвард Паскуале
|25:11
|Григорий Дронов(Денис Зернов, Егор Коробкин)
|26:09
|Андрей Чибисов(Джош Карри, Максим Карпов)
|39:07
|Владимир Ткачев(Дамир Шарипзянов, Зият Пайгин)
|42:08
|Михаил Фисенко
|46:43
|Арсений Грицюк(Сергей Толчинский, Алекс Бродхерст)
|47:50
|Анатолий Никонцев(Артем Минулин, Коди Керран)
|49:59
|Григорий Дронов
|58:59
|Рид Буше(Владимир Ткачев, Семен Чистяков)
|61:27
|Алекс Бродхерст(Сергей Толчинский)
|0
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)
|Главный судья
|Виктор Спирин(Россия, Тюмень)