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19:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Металлурга» в овертайме

В Омске завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.

Авангард
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Источник: РИА "Новости"

В первом периоде команды голов не забили. На шестой минуте второго периода счёт открыл Григорий Дронов с передач Дениса Зернова и Егора Коробкина. Спустя минуту преимущество гостей удвоил Андрей Чибисов с передач Джоша Карри и Максима Карпова. На последней минуте второго периода первую шайбу хозяев забросил Владимир Ткачёв с передач Дамира Шарипзянова и Зията Пайгина.

На седьмой минуте третьего периода восстановил равенство в счёте Арсений Грицюк с передач Сергея Толчинского и Алекса Бродхёрста. Через минуту и семь секунд вновь вывел гостей вперёд Анатолий Никонцев с передач Коди Кёррана и Артёма Минулина. За минуту до конца третьего периода счёт 3:3 сделал Рид Буше с передач Семёна Чистякова и Владимира Ткачёва.

В овертайме победу омичам принёс бросок Алекса Бродхёрста.

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Авангард
4:3ОТ
0:0, 1:2, 2:1
Металлург
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