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20:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» вырвал победу у конкурента за плей-офф и прервал долгую серию поражений в КХЛ

ХК «Барыс» одержал гостевую победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Трактор
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Источник: ХК "Барыс"

Сегодня, 19 января, подопечные Андрея Скабелки в Челябинске встречались с местным «Трактором» и выиграли со счетом 3:2 в овертайме. Отметим, что команды являются конкурентами за место в плей-офф Восточной конференции.

Первый период прошел без голов. В концовке второй 20-минутки хозяева вышли вперед благодаря голу Михаила Горюнова-Рольгизера.

В третьем отрезке матча хоккеисты «Барыса» смогли переломить ход игры. В самом начале сравнял Антон Сагадеев и спустя менее минуты увеличил отрыв Александр Борисевич, реализовавший большинство.

Удержать преимущество, правда, не получилось. Канадский защитник «Трактора» Роберт Хэмилтон сделал 2:2 на 48-й минуте. Основное время завершилось ничьей.

Исход матча решился в овертайме, где на третьей минуте победу «Барысу» принес точный бросок Никиты Михайлиса.

Таким образом «Барыс» прервал серию поражений, которая составляла четыре матча.

Следующую встречу астанинский клуб проведет 21 января в Екатеринбурге против «Автомобилиста».

Трактор
2:3ОТ
0:0, 1:0, 1:2
Барыс
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