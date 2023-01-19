«Барыс» вырвал победу у конкурента за плей-офф и прервал долгую серию поражений в КХЛ

Источник: ХК "Барыс"

Сегодня, 19 января, подопечные Андрея Скабелки в Челябинске встречались с местным «Трактором» и выиграли со счетом 3:2 в овертайме. Отметим, что команды являются конкурентами за место в плей-офф Восточной конференции.

Первый период прошел без голов. В концовке второй 20-минутки хозяева вышли вперед благодаря голу Михаила Горюнова-Рольгизера.

В третьем отрезке матча хоккеисты «Барыса» смогли переломить ход игры. В самом начале сравнял Антон Сагадеев и спустя менее минуты увеличил отрыв Александр Борисевич, реализовавший большинство.

Удержать преимущество, правда, не получилось. Канадский защитник «Трактора» Роберт Хэмилтон сделал 2:2 на 48-й минуте. Основное время завершилось ничьей.

Исход матча решился в овертайме, где на третьей минуте победу «Барысу» принес точный бросок Никиты Михайлиса.



Таким образом «Барыс» прервал серию поражений, которая составляла четыре матча.