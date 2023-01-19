Давно не испытывали чувства победы — Скабелка о матче с «Трактором», игре сборной и травме Вея

Источник: ХК "Барыс"

— Непростой, конечно, матч, — начал Скабелка. — В первую очередь хочу команду поблагодарить за самоотдачу, за характер. Давно мы не испытывали чувства победы. После Дальнего Востока команда не выигрывала. Поэтому мы, конечно, хотели очень этого, к этому шли. Ну и я думаю, что мы сегодня заслуженно победили.

Второе период, конечно, остался за «Трактором». И в первом периоде были ненужные удаления. Но команда справилась достаточно неплохо. Попросили ребят не удаляться, но, тем не менее, два подряд удаления и «Трактор» забрал инициативу и по инерции продолжал атаковать. И бросков достаточно сделал, к нашему счастью всего один гол забили.

Поэтому ребята достаточно неплохо пластались в своей зоне. Ну и начало второго периода — ребята молодцы, пошли в атаку, забили два быстрых гола, довели до победы. Еще раз говорю, очень важные два очка для нас.

— Линден Вей отсутствовал, что с ним случилось? И насколько его отсутствие повлияло?

— Ну, это наш лидер, это капитан. Он получил повреждение на самом деле дома еще, накануне перед отъездом. Здесь обследовался. Насколько серьезно, пока не могу сказать. Но в ближайшее время мы его не увидим. Это потеря для нас.

— На вашей команде сказалось, что у всех была декабрьская пауза, а вы играли на Кубке Первого канала?

— Не знаю даже, как ответить. На ком-то сказалось, на ком-то — нет. У нас же не вся команда участвовала в турнире. У нас половина команды участвовала, половина — тренировалась.

Напомним, что «Барыс» победил «Трактор» в овертайме со счетом 3:2. Команды являются прямыми конкурентами за место в плей-офф Восточной конференции. Подопечные Скабелки прервали серию поражений, которая составляла четыре матча.