«Сибирь» победила «Металлург» и возглавила таблицу Восточной конференции

Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 4:2 (2:2, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Александр Шаров (1-я минута), Илья Морозов (10), Владимир Бутузов (31) и Никита Коротков (60). У гостей шайбы забросили Николай Голдобин (9) и Александр Бурмистров (19).