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18:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сибирь» победила «Металлург» и возглавила таблицу Восточной конференции

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» победила магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Сибирь
МеталлургКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 4:2 (2:2, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Александр Шаров (1-я минута), Илья Морозов (10), Владимир Бутузов (31) и Никита Коротков (60). У гостей шайбы забросили Николай Голдобин (9) и Александр Бурмистров (19).

Форвард «Сибири» Валентин Пьянов отметился сотой результативной передачей в КХЛ.

«Сибирь» продлила победную серию до четырех матчей. «Металлург» потерпел пятое поражение в последних шести встречах.

«Сибирь», набравшая 70 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 66 баллами располагается на третьей строчке.

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Сибирь
4:2
2:2, 1:0, 1:0
Металлург
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