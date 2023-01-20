«Сибирь» победила «Металлург» и возглавила таблицу Восточной конференции

Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 4:2 (2:2, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Александр Шаров (1-я минута), Илья Морозов (10), Владимир Бутузов (31) и Никита Коротков (60). У гостей шайбы забросили Николай Голдобин (9) и Александр Бурмистров (19).
Форвард «Сибири» Валентин Пьянов отметился сотой результативной передачей в КХЛ.
«Сибирь» продлила победную серию до четырех матчей. «Металлург» потерпел пятое поражение в последних шести встречах.
«Сибирь», набравшая 70 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» с 66 баллами располагается на третьей строчке.