Светлов уволен с поста главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Кокорев
Как ранее сообщал «СЭ», Сергей Светлов покинул пост главного тренера ХК «Сочи».
СочиКХЛ: таблица и календарь
Как ранее сообщал «СЭ», Сергей Светлов покинул пост главного тренера ХК «Сочи».
«После поражения в Мытищах от “Куньлунь Ред Стар” принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером Сергеем Светловым», — говорится в заявление на сайте клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера ХК «Сочи» назначен Дмитрий Кокорев.
При Светлове «Сочи» установил антирекорд в истории чемпионатов России, потерпев 21 поражение подряд. «Леопарды» занимают последнее место в таблице Западной конференции, набрав 21 очко в 52 матчах.