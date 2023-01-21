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00:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Светлов уволен с поста главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Кокорев

Как ранее сообщал «СЭ», Сергей Светлов покинул пост главного тренера ХК «Сочи».

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Источник: РИА "Новости"

«После поражения в Мытищах от “Куньлунь Ред Стар” принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером Сергеем Светловым», — говорится в заявление на сайте клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера ХК «Сочи» назначен Дмитрий Кокорев.

При Светлове «Сочи» установил антирекорд в истории чемпионатов России, потерпев 21 поражение подряд. «Леопарды» занимают последнее место в таблице Западной конференции, набрав 21 очко в 52 матчах.

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Куньлунь
5:1
3:0, 0:0, 2:1
Сочи
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