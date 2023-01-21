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13:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» в пятый раз в сезоне обыграл «Адмирал» в дальневосточном дерби КХЛ

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Хабаровский «Амур» обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Амур
АдмиралКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбу забросил Владислав Барулин (32-я минута). Голкипер «Амура» Евгений Аликин отразил 40 бросков и провел свой пятый матч «на ноль» в текущем сезоне (18-й в карьере). Он является рекордсменом клуба в КХЛ по количеству «сухих» игр. Также Аликин одержал 65-ю победу в составе хабаровского клуба. Он вышел на первое место в истории «Амура» в КХЛ по количеству побед, обойдя Юху Метсолу (64).

Защитник «Амура» Павел Турбин провел свой 300-й матч в КХЛ, форвард «Адмирала» Александр Горшков — 200-й. Хабаровский клуб в пятый раз в текущем регулярном чемпионате обыграл «Адмирал» и повел в сезонной серии со счетом 5−3. Команды проведут еще две встречи.

«Амур», набравший 52 очка в 52 матчах, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» потерпел четвертое поражение подряд и с 60 очками после 54 игр располагается строчкой выше. В следующих матчах команды сыграют против «Сибири». Хабаровчане встретятся с новосибирцами на выезде 23 января, владивостокцы примут их 26 января.

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0:1
0:0, 0:1, 0:0
Амур
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