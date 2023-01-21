«Амур» в пятый раз в сезоне обыграл «Адмирал» в дальневосточном дерби КХЛ

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбу забросил Владислав Барулин (32-я минута). Голкипер «Амура» Евгений Аликин отразил 40 бросков и провел свой пятый матч «на ноль» в текущем сезоне (18-й в карьере). Он является рекордсменом клуба в КХЛ по количеству «сухих» игр. Также Аликин одержал 65-ю победу в составе хабаровского клуба. Он вышел на первое место в истории «Амура» в КХЛ по количеству побед, обойдя Юху Метсолу (64).

Защитник «Амура» Павел Турбин провел свой 300-й матч в КХЛ, форвард «Адмирала» Александр Горшков — 200-й. Хабаровский клуб в пятый раз в текущем регулярном чемпионате обыграл «Адмирал» и повел в сезонной серии со счетом 5−3. Команды проведут еще две встречи.