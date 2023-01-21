«Барыс» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
«Барыс» на выезде обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:3.
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«Барыс» на выезде обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:3.
Голами в составе команды из Астаны отметились Антон Сагадеев, оформивший дубль, Егор Петухов, Дмитрий Шевченко и Джереми Бракко.
За екатеринбургский клуб забили Сергей Широков, Олег Ли и Стефан Да Коста.
«Барыс» поднялся на восьмое место в турнирной таблице «Востока», набрав 52 очка в 55 матчах. «Автомобилист» находится на второй строчке с 68 очками в 58 играх.