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18:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барыс» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

«Барыс» на выезде обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:3.

Автомобилист
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Источник: ХК "Барыс"

Голами в составе команды из Астаны отметились Антон Сагадеев, оформивший дубль, Егор Петухов, Дмитрий Шевченко и Джереми Бракко.

За екатеринбургский клуб забили Сергей Широков, Олег Ли и Стефан Да Коста.

«Барыс» поднялся на восьмое место в турнирной таблице «Востока», набрав 52 очка в 55 матчах. «Автомобилист» находится на второй строчке с 68 очками в 58 играх.

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