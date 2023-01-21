«Барыс» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Голами в составе команды из Астаны отметились Антон Сагадеев, оформивший дубль, Егор Петухов, Дмитрий Шевченко и Джереми Бракко.

За екатеринбургский клуб забили Сергей Широков, Олег Ли и Стефан Да Коста.