Московское «Динамо» по буллитам обыграло ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» в серии буллитов обыграло ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в субботу на «ВТБ-Арене» в присутствии 10 203 зрителей.

Хоккей КХЛ 2022-2023 Неделя 20, 21.01.2023, 17:00 Динамо М 2 ЦСКА 1 Б

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе «Динамо» шайбу забросил Илья Каблуков (56-я минута), решающий буллит реализовал Джордан Уил. У ЦСКА отличился Никита Нестеров (9).

Команды провели четвертую встречу в текущем сезоне КХЛ. «Динамо» одержало вторую победу, ранее бело-голубые побеждали армейцев со счетом (2:1). ЦСКА также одержал две победы (3:1, 3:2 ОТ).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 74 очка в 52 матчах. «Динамо» идет на третьем месте таблицы Запада с 72 очками после 54 встреч. В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо» 23 января, «Динамо» встретится в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом» 25 января.

В других матчах игрового дня хабаровский «Амур» в гостях переиграл владивостокский «Адмирал» (1:0), казахстанский «Барыс» на выезде был сильнее «Автомобилиста» (5:3).