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20:14 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» по буллитам обыграло ЦСКА в матче КХЛ

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 1:1.

Динамо М
ЦСКА
Торпедо
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Московское «Динамо» в серии буллитов обыграло ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в субботу на «ВТБ-Арене» в присутствии 10 203 зрителей.

Хоккей

КХЛ 2022-2023
Неделя 20, 21.01.2023, 17:00

Динамо М2ЦСКА1Б

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе «Динамо» шайбу забросил Илья Каблуков (56-я минута), решающий буллит реализовал Джордан Уил. У ЦСКА отличился Никита Нестеров (9).

Команды провели четвертую встречу в текущем сезоне КХЛ. «Динамо» одержало вторую победу, ранее бело-голубые побеждали армейцев со счетом (2:1). ЦСКА также одержал две победы (3:1, 3:2 ОТ).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 74 очка в 52 матчах. «Динамо» идет на третьем месте таблицы Запада с 72 очками после 54 встреч. В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо» 23 января, «Динамо» встретится в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом» 25 января.

В других матчах игрового дня хабаровский «Амур» в гостях переиграл владивостокский «Адмирал» (1:0), казахстанский «Барыс» на выезде был сильнее «Автомобилиста» (5:3).

Нижегородское «Торпедо» дома уступило петербургскому СКА (2:6). Последняя шайба гостей была забита в пустые ворота игроком «Торпедо», в итоге гол был записан на хоккеиста СКА, который коснулся шайбы последним, им оказался защитник Никита Камалов. Другой защитник клуба из Петербурга Александр Никишин отдал в матче две передачи. Никишин набрал 44 очка (9 шайб + 35 передач) в нынешнем сезоне и побил клубный рекорд для защитников в регулярном чемпионате, предыдущий рекорд принадлежал Сергею Зубову (42 очка в сезоне-2009/10).

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Торпедо
2:6
0:4, 0:0, 2:2
СКА
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