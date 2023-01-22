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15:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» победил «Сочи» в домашнем матче КХЛ

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Андрей Локтионов (9-я минута) и Максим Цыплаков (10). Голкипер «Спартака» Патрик Рибар отразил 26 бросков и оформил второй «сухарь» в матче против «Сочи» (1:0) в нынешнем сезоне. Форвард «красно-белых» Александр Хохлачев отдал передачу в эпизоде с голом Локтионова и продлил свою результативную серию до пяти встреч (1 шайба + 5 передач).

«Сочи» провел первый матч после отставки главного тренера Сергея Светлова, которая произошла в пятницу. Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Кокорев.

«Спартак», набрав 55 очков в 54 матчах, идет на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 21 очком после 53 игр занимает последнее, 11-е место. В следующем матче «красно-белые» 24 января примут минское «Динамо», сочинцы 26 января дома сыграют против подмосковного «Витязя».

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Сочи
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