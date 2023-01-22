«Спартак» победил «Сочи» в домашнем матче КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Андрей Локтионов (9-я минута) и Максим Цыплаков (10). Голкипер «Спартака» Патрик Рибар отразил 26 бросков и оформил второй «сухарь» в матче против «Сочи» (1:0) в нынешнем сезоне. Форвард «красно-белых» Александр Хохлачев отдал передачу в эпизоде с голом Локтионова и продлил свою результативную серию до пяти встреч (1 шайба + 5 передач).