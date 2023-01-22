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22 января, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Северстали» в матче чемпионата КХЛ

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» с поражения начало очередную выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Северсталь
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В стартовом матче гостевого турне «зубры» встречались с главным соперником по таблице на Западе — череповецкой «Северсталью», которая накануне игры отставала от минчан всего на балл. 17 января команды играли между собой в Минске, тогда сильнее оказалось «Динамо» — 2:0. В воскресном поединке «бело-голубые» также открыли счет, в концовке первого периода отличился защитник нашей команды Ник Меркли. Лидерство «зубров» продержалось до финальной трети: в ней хозяевам хватило всего пяти минут, чтобы не только сравнять цифры, но и выйти на гол вперед. Оставшегося времени динамовцам на отыгрыш не хватило, как итог — поражение со счетом 1:2.

Эта неудача стала для подопечных Крэйга Вудкрофта 4-й в шести последних встречах. В таблице Западной конференции КХЛ «Северсталь» и «Динамо» по-прежнему разделяет один балл, но теперь на 8-й позиции располагаются череповчане (54 очка против 53). Гостевая серия минского клуба продолжится 24 января матчем против еще одного конкурента в борьбе за плей-офф — московского «Спартака», который опережает «зубров» на два балла.

Северсталь
2:1
0:1, 0:0, 2:0
Динамо Мн
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