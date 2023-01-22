Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Северстали» в матче чемпионата КХЛ

В стартовом матче гостевого турне «зубры» встречались с главным соперником по таблице на Западе — череповецкой «Северсталью», которая накануне игры отставала от минчан всего на балл. 17 января команды играли между собой в Минске, тогда сильнее оказалось «Динамо» — 2:0. В воскресном поединке «бело-голубые» также открыли счет, в концовке первого периода отличился защитник нашей команды Ник Меркли. Лидерство «зубров» продержалось до финальной трети: в ней хозяевам хватило всего пяти минут, чтобы не только сравнять цифры, но и выйти на гол вперед. Оставшегося времени динамовцам на отыгрыш не хватило, как итог — поражение со счетом 1:2.