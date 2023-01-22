«Барыс» потерял место в зоне плей-офф КХЛ
ХК «Барыс» лишился места в зоне плей-офф КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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НефтехимикКХЛ: таблица и календарь
ХК «Барыс» лишился места в зоне плей-офф КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Это произошло после победы «Нефтехимика» над «Авангардом» — 2:1. В составе клуба из Нижнекамска отличились Андрей Белозеров и Ансель Галимов. У «Авангарда» шайба на счету Сергея Толчинского.
«Нефтехимик» набрал 53 очка и поднялся на восьмое место Восточной конференции, которое занимал «Барыс». Астанчане, набравшие 52 балла, теперь идут на девятой строчке.
Завтра, 23 января, астанчане в Магнитогорске проведут матч с «Металлургом».