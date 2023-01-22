«Вдвойне приятно, что смогли переломить, достать победу из себя». Разин — о матче с минским «Динамо»

"Большое спасибо болельщикам — сегодня был аншлаг. Хотелось бы, чтобы так ходили постоянно. Думаю, игра понравилась. Игра была, как говорится, от ножа. Соперник хороший, мастеровитый. Много хороших иностранцев, хорошая местная молодежь. Тем более, предыдущие важные игры команда соперника играла очень дисциплинированно.