«Вдвойне приятно, что смогли переломить, достать победу из себя». Разин — о матче с минским «Динамо»

"Большое спасибо болельщикам — сегодня был аншлаг. Хотелось бы, чтобы так ходили постоянно. Думаю, игра понравилась. Игра была, как говорится, от ножа. Соперник хороший, мастеровитый. Много хороших иностранцев, хорошая местная молодежь. Тем более, предыдущие важные игры команда соперника играла очень дисциплинированно.
Благодарен ребятам. У нас молодая команда, не такая рослая, не такая высокая. Мы сегодня борьбу силовую не проиграли, в каких-то моментах даже выиграли. Вдвойне приятно, что смогли переломить, достать победу из себя«, — цитирует Разина пресс-служба “Северстали”.