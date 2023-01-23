Такой бойни не было никогда! Финиш регулярки КХЛ будет крутым, но только в одной конференции

Многие годы одной из главных претензий к КХЛ было слабый уровень конкуренции. Обладателей Кубка Гагарина можно пересчитать по пальцам руки, в решающих стадиях плей-офф играют одни и те же, а за пару месяцев до конца регулярного чемпионата интриг в турнирной таблице почти не остается. Именно поэтому был введен жесткий потолок зарплат, придуман «пол» — необходимо было ограничить возможности богатых клубов и сделать так, чтобы все боролись на равных условиях. Не все из задуманного лигой выполняется, но на низкую конкуренцию жаловаться уже не получится. По крайней мере, на Востоке.

Первое и последнее, 11-е место, в Восточной конференции отделяет 18 очков. Для сравнения на Западе разница 67 баллов. На Востоке ситуация такая, что за месяц с небольшим до конца регулярки непонятно, кто ее выиграет, а кто останется за бортом восьмерки сильнейших. Такой конкуренции в КХЛ не было никогда. Как такое стало возможно?

Если брать бюджеты команд, то количество богатых клубов на Востоке больше, чем на Западе. «Автомобилист» «Авангард», «Металлург», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Трактор». На Западе это СКА, ЦСКА, «Локомотив» и московское «Динамо» (с большой натяжкой и скорее по старой памяти). Плюс на Востоке явно есть и тренерские успехи — прежде всего это «Адмирал» с Леонидом Тамбиевым и «Сибирь» с Андреем Мартемьяновым. О феноменальном успехе новосибирской команды подробнее рассказывал коллега Ерыкалов.

Одновременно с этим клубы с хорошим составом испытывают большие проблемы, самый яркий пример — это «Трактор». Челябинцы, которые в прошлом сезоне играли в финале конференции, сейчас на последнем месте (!). Правда, до зоны плей-офф всего один балл. Надо сказать, что все команды в этом сезоне из-за насыщенного календаря и увеличения числа матчей проходили через спады. Запаса прочности нет ни у кого, отсюда и постоянные изменения в таблице.

Чем же закончится бойня на Востоке? Прогнозы — дело неблагодарное. Если взять «Сибирь», то у нее практически все матчи остались с соперниками внутри конференции. А кого сейчас назвать аутсайдером? Ни «Амур», ни «Барыс», ни «Адмирал» на таковых не тянут. «Трактор», за исключением четырех матчей («Сочи», СКА, дважды минское «Динамо») тоже будет играть только с прямыми конкурентами.

Есть ощущение, что наиболее сложный календарь у «Авангарда» — много соперников с Запада, причем серьезных. Это и СКА, и ЦСКА, и «Локомотив», и «Динамо» Москва, и «Торпедо». Правда, плюс, что большинство матчей домашние. «Магнитка» и «Автомобилист» в последнее время в кризисе. И если он не пройдет, то команды так и будут падать в турнирной таблице, что и делают уже пару месяцев.

«Ак Барс», напротив, с приходом Зинуллы Билялетдинова на пост главного тренера попер вверх. Предпосылок, что казанцы будут опускаться, нет. Так что они вполне могут и за лидерство побороться. Все-таки сложно поверить, что «Сибирь» удержит первую строчку.

Команды, как правило, стремятся занять первые четыре строчки в таблице, чтобы иметь преимущество своей площадки в плей-офф. Это и сейчас важно, но, учитывая конкуренцию на Востоке, ни одного соперника нельзя назвать удобным. Да есть риск, что команды, занявшие первые два места, сыграют в первом раунде с «Адмиралом» и «Амуром», а это значит, что придется летать на Дальний Восток. Такое себе удовольствие.

Подгадывать соперника также бессмысленно — борьба за плей-офф будет идти до последнего. На восьмое место сейчас претендует четыре клуба. У «Нефтехимика» 53 балла, у «Трактора», «Амура» и «Барыса» по 52. Седьмому «Адмиралу» с 60 баллами тоже лучше не расслабляться. Аутсайдером этой гонки выглядит «Барыс», у которого больше всех матчей — 55. Календарь «Трактора» чуть проще, чем у «Амура», так как есть встречи с «Сочи» и минским «Динамо». У хабаровского клуба «Локомотив», ЦСКА, «Северсталь», две игры с «Авангардом», по три с «Сибирью» и «Ак Барсом». Плюс только в том, что 9 из 16 матчей дома.

Как бы ни закончилась регулярка на Востоке, уже сейчас можно говорить, что она лучшая за всю историю КХЛ. Теперь осталось подтянуться Западу, который явно не может справиться с гегемонией армейских клубов и страдает от слабости «Сочи» и «Куньлуня». И тогда регулярный чемпионат КХЛ будет просто на загляденье.